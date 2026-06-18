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Des enfants libanais brandissent leur drapeau national en marchant au-dessus des décombres d'un bâtiment détruit, dans le sud du pays, le 28 janvier 2025.
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POINT DE VUE

18 juin 2026

Gaza, Israël, Beyrouth : trois centres de gravité français face au Liban

Depuis le 7 octobre 2023, le Proche-Orient est devenu, en France, un révélateur politique. À travers Gaza, Israël, le Hezbollah ou le Liban, chaque famille idéologique projette sa propre lecture du monde, ses priorités et ses angles morts. La séquence libanaise le montre avec une netteté particulière. Elle oblige à appréhender ensemble plusieurs réalités que le débat français tend souvent à séparer : le droit d’Israël à vivre en sécurité, la critique possible de certaines politiques israéliennes, la question palestinienne, le désarmement du Hezbollah, l’influence iranienne et la souveraineté de l’État libanais.

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MOTS-CLES

David Lisnard , François-Xavier Bellamy , LFI , Liban , Israël , Gaza

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Sassine

Franco-libanais, Pierre Sassine est représentant pour la France et l’Union européenne, du Forum des Cèdres. C’est un expert des institutions libanaises, des relations de la France avec le Levant et la recomposition des Proche et Moyen Orient.