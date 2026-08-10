MODELES A SUIVRE ?

Gauche Sánchez ou gauche danoise : l'heure de vérité pour les partis de gauche de gouvernement en Europe

Entre une gauche espagnole qui assume une politique migratoire ouverte et s’appuie sur des alliances régionales pour gouverner, et une gauche danoise qui a choisi de durcir fortement sa politique migratoire, les sociaux-démocrates européens semblent pris entre deux impasses. Les gauches européennes sont-elles encore capables de proposer un modèle de développement économique et social crédible ?