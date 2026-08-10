POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez accueille la Première ministre danoise Mette Frederiksen avant leur rencontre au palais de La Moncloa à Madrid, en février 2022.
See image caption
See copyright

MODELES A SUIVRE ?

10 août 2026

Gauche Sánchez ou gauche danoise : l'heure de vérité pour les partis de gauche de gouvernement en Europe

Entre une gauche espagnole qui assume une politique migratoire ouverte et s’appuie sur des alliances régionales pour gouverner, et une gauche danoise qui a choisi de durcir fortement sa politique migratoire, les sociaux-démocrates européens semblent pris entre deux impasses. Les gauches européennes sont-elles encore capables de proposer un modèle de développement économique et social crédible ?

Photo of Christophe Bouillaud
Christophe Bouillaud Go to Christophe Bouillaud page

7 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Espagne , Danemark , Pedro Sánchez , Mette Frederiksen , europe , Union européenne , échecs , Opposition , immigration , économie , gauche , gauches européennes , extrême gauche

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Bouillaud image
Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

Populaires

1Jean Dujardin & Laetitia Casta étrennent leurs nouvelles amours, Vanessa Paradis & Samuel Benchetrit enterrent le leur; Leonardo di Caprio fond, Victoria Beckham fait du brukini, Cristiano Ronaldo du bisco-fils; Suri ex Cruise joue du Shakespeare queer
2La sécheresse de l’été 2026 pourrait bien être une rupture historique pour les milieux aquatiques français
3Les Français moins riches que la moyenne européenne pour la 3e année consécutive : jusqu'où ira le grand déclassement ?
4Ces mots piégés avec lesquels l’écologie politique fait flamber la guerre des idées
5Alexandre Jardin : "L'Arcom ressemble de plus en plus à une police de la pensée"
6Ce nouveau deal franco-allemand qui se prépare face à la menace chinoise
7L'autre été meurtrier : ces coups bas politiques qui s'enchaînent encore plus que les canicules