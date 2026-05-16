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Blurred background"Comment appelle-t-on l'essence dans le monde".
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WORLD IN MAP

16 mai 2026

Gas, petrol, essence, nafta : ce que nos mots pour le carburant racontent du monde

Derrière un mot aussi banal que « essence » se cache une cartographie fascinante de l’histoire mondiale. Héritages coloniaux, influences américaines, racines linguistiques et circulation industrielle : la façon dont chaque pays nomme le carburant raconte aussi son passé culturel et géopolitique.

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MOTS-CLES

culture générale , société , Essence , World in maps

THEMATIQUES

Société
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