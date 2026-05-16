WORLD IN MAP
16 mai 2026
Gas, petrol, essence, nafta : ce que nos mots pour le carburant racontent du monde
Derrière un mot aussi banal que « essence » se cache une cartographie fascinante de l’histoire mondiale. Héritages coloniaux, influences américaines, racines linguistiques et circulation industrielle : la façon dont chaque pays nomme le carburant raconte aussi son passé culturel et géopolitique.
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THEMATIQUESSociété
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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