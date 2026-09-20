ACTIVITE PHYSIQUE

Gare aux « accidents » qui peuvent survenir lors d'un exercice intense

Lors d’un exercice intense et prolongé, le corps peut atteindre ses limites de façon parfois inattendue. Troubles digestifs, nausées, diarrhées, voire saignements gastro-intestinaux : ces symptômes sont loin d’être exceptionnels chez les sportifs d’endurance. Pourquoi un effort intense perturbe-t-il ainsi le système digestif ?