ACTIVITE PHYSIQUE
20 septembre 2026
Gare aux « accidents » qui peuvent survenir lors d'un exercice intense
Lors d’un exercice intense et prolongé, le corps peut atteindre ses limites de façon parfois inattendue. Troubles digestifs, nausées, diarrhées, voire saignements gastro-intestinaux : ces symptômes sont loin d’être exceptionnels chez les sportifs d’endurance. Pourquoi un effort intense perturbe-t-il ainsi le système digestif ?
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESsanté , corps , activité physique , course , efforts , accident , problèmes intestinaux , troubles intestinaux
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.