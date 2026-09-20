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Un athlète lors d'une compétition.
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ACTIVITE PHYSIQUE

20 septembre 2026

Gare aux « accidents » qui peuvent survenir lors d'un exercice intense

Lors d’un exercice intense et prolongé, le corps peut atteindre ses limites de façon parfois inattendue. Troubles digestifs, nausées, diarrhées, voire saignements gastro-intestinaux : ces symptômes sont loin d’être exceptionnels chez les sportifs d’endurance. Pourquoi un effort intense perturbe-t-il ainsi le système digestif ?

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MOTS-CLES

santé , corps , activité physique , course , efforts , accident , problèmes intestinaux , troubles intestinaux

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Adam Taylor

Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.