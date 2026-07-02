EXPLICATIONS

Gagner des centaines de millions grâce aux cryptomonnaies : si Trump le fait, est-ce à la portée de tous ?

Grâce à sa notoriété, Donald Trump a généré plus de 1,2 milliard de dollars en 2025 non pas en spéculant, mais en créant ses propres projets cryptos. Une stratégie lucrative, inaccessible aux particuliers et favorisée par un marché encore peu régulé.