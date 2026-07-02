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Donald Trump a déclaré près de 1,2 milliard de dollars de gains en 2025 liés aux cryptomonnaies
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EXPLICATIONS

2 juillet 2026

Gagner des centaines de millions grâce aux cryptomonnaies : si Trump le fait, est-ce à la portée de tous ?

Grâce à sa notoriété, Donald Trump a généré plus de 1,2 milliard de dollars en 2025 non pas en spéculant, mais en créant ses propres projets cryptos. Une stratégie lucrative, inaccessible aux particuliers et favorisée par un marché encore peu régulé.

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cryptomonnaies , Donald Trump , Etats-Unis , investissements , Trump Coin , Ethereum , bitcoin , Solana

THEMATIQUES

Economie
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Nicolas Chéron

Nicolas Chéron est analyste boursier indépendant. Son compte X est suivi par plus de 150.000 passionnés.

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