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MINUTE TECH

12 octobre 2026

Fuite de données : alerte aux sites de pirates

Payer pour vérifier si ses données ont fuité, c’est d’abord confirmer son existence à des cybercriminels, et parfois leur confier à nouveau son moyen de paiement. Pire, certains sites promettent de « retirer » des données du dark web contre rémunération, une promesse impossible à tenir tant les copies se multiplient entre pirates. Avec environ 80 % des Français déjà concernés par une fuite, la vraie question n’est plus de savoir si l’on a été touché, mais comment s’en protéger.

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MOTS-CLES

fuite de données , cybersécurité , IA , Internet , protéger , sites pirates

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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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