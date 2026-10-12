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Fuite de données : alerte aux sites de pirates

Payer pour vérifier si ses données ont fuité, c’est d’abord confirmer son existence à des cybercriminels, et parfois leur confier à nouveau son moyen de paiement. Pire, certains sites promettent de « retirer » des données du dark web contre rémunération, une promesse impossible à tenir tant les copies se multiplient entre pirates. Avec environ 80 % des Français déjà concernés par une fuite, la vraie question n’est plus de savoir si l’on a été touché, mais comment s’en protéger.