L'ancien président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), Geoffroy Roux de Bézieux (à gauche), et le nouveau président du MEDEF, Patrick Martin (à droite), s'expriment à l'issue d'une réunion avec des représentants syndicaux, des employeurs et le Premier ministre français à l'hôtel de Matignon à Paris.
17 janvier 2026
Frustré, vexé, humilié… cette fois, le patronat français va se fâcher, il était temps
À la fin de cette saison des vœux, le patronat français s’est presque ouvertement fâché. Il y a désormais une compréhension partagée : les chefs d’entreprise sont frustrés par la classe politique, humiliés par le déclassement économique de la France et vexés de voir nos voisins progresser là où nous stagnons.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
