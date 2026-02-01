POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
L'écran d'un smartphone affichant le compte X « French response » du ministère français des Affaires étrangères, à Paris, le 23 janvier 2026.

©

L'écran d'un smartphone affichant le compte X « French response » du ministère français des Affaires étrangères, à Paris, le 23 janvier 2026.

NOUVEAUX OUTILS DIPLOMATIQUES

1 février 2026

French response : quand la diplomatie française se dévoile… à l’insu de son plein gré

Avec le compte French Response sur X, la France a choisi de riposter autrement aux attaques informationnelles dont elle est la cible : par l’humour, l’ironie et une maîtrise assumée des codes des réseaux sociaux. Réponses mordantes à Elon Musk, Dmitri Medvedev ou Marco Rubio, viralité internationale, fierté nationale retrouvée… Derrière ce succès se dessine une transformation plus profonde de la diplomatie française, désormais contrainte de s’adapter à une guerre informationnelle permanente.

Photo of Louis Duclos
Louis Duclos Go to Louis Duclos page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Louis Duclos image
Louis Duclos

Louis Duclos est analyste géopolitique, spécialisé en relations internationales, guerre hybride et conflit en Ukraine. Son Twitter : @ObsDelphi

Populaires

1Interdire la sociologie à l’Université pour manque de rigueur intellectuelle, l'intéressante leçon venue du Danemark
2Princesses, héritières et roturières : Jordan Bardella et ses drôles de dames
3Loi de Moore : la célèbre prédiction sur le doublement de la densité des composants informatiques (tous les 18 mois) a atteint ses limites, dès lors que nous réserve l’avenir ?
4Paris et Berlin ont un plan intéressant pour sauver la Tech européenne… et un énorme angle mort
5Ce projet d’infrastructure d’identification numérique généralisée que refuse d’assumer l’Etat
6Sur TruthSocial, Trump rêve d'une arrestation d'Obama
7Et si la vraie motivation du gouvernement pour maintenir des ZFE aussi injustes qu’inefficaces n’avait rien à voir avec l’environnement ?