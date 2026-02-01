NOUVEAUX OUTILS DIPLOMATIQUES

French response : quand la diplomatie française se dévoile… à l’insu de son plein gré

Avec le compte French Response sur X, la France a choisi de riposter autrement aux attaques informationnelles dont elle est la cible : par l’humour, l’ironie et une maîtrise assumée des codes des réseaux sociaux. Réponses mordantes à Elon Musk, Dmitri Medvedev ou Marco Rubio, viralité internationale, fierté nationale retrouvée… Derrière ce succès se dessine une transformation plus profonde de la diplomatie française, désormais contrainte de s’adapter à une guerre informationnelle permanente.