L'écran d'un smartphone affichant le compte X « French response » du ministère français des Affaires étrangères, à Paris, le 23 janvier 2026.
NOUVEAUX OUTILS DIPLOMATIQUES
1 février 2026
French response : quand la diplomatie française se dévoile… à l’insu de son plein gré
Avec le compte French Response sur X, la France a choisi de riposter autrement aux attaques informationnelles dont elle est la cible : par l’humour, l’ironie et une maîtrise assumée des codes des réseaux sociaux. Réponses mordantes à Elon Musk, Dmitri Medvedev ou Marco Rubio, viralité internationale, fierté nationale retrouvée… Derrière ce succès se dessine une transformation plus profonde de la diplomatie française, désormais contrainte de s’adapter à une guerre informationnelle permanente.
5 min de lecture
Louis Duclos est analyste géopolitique, spécialisé en relations internationales, guerre hybride et conflit en Ukraine. Son Twitter : @ObsDelphi
