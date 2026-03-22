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Un homme vote au premier tour des élections législatives, le 30 juin 2024.
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DEMOCRATIE

22 mars 2026

Frédéric Masquelier : « En politique il y a une règle simple : c'est l'électeur qui fixe la règle de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas »

Le Maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, répond aux questions d’Arnaud Benedetti.

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Frédéric Masquelier Go to Frédéric Masquelier page et Arnaud Benedetti Go to Arnaud Benedetti page

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MOTS-CLES

Vote , démocratie , élections , élections municipales de 2026 , Opposition , citoyens , maires , élus locaux , Saint-Raphaël , droite

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Masquelier

Frédéric Masquelier est le maire de Saint-Raphaël.

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Arnaud Benedetti

Arnaud Benedetti est Professeur associé à Sorbonne-université et à l’HEIP et rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire. Son dernier ouvrage, "Comment sont morts les politiques ? Le grand malaise du pouvoir", est publié aux éditions du Cerf (4 Novembre 2021).   

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