DEMOCRATIE
22 mars 2026
Frédéric Masquelier : « En politique il y a une règle simple : c'est l'électeur qui fixe la règle de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas »
Le Maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, répond aux questions d’Arnaud Benedetti.
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Frédéric Masquelier est le maire de Saint-Raphaël.
Arnaud Benedetti est Professeur associé à Sorbonne-université et à l’HEIP et rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire. Son dernier ouvrage, "Comment sont morts les politiques ? Le grand malaise du pouvoir", est publié aux éditions du Cerf (4 Novembre 2021).
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Frédéric Masquelier est le maire de Saint-Raphaël.
Arnaud Benedetti est Professeur associé à Sorbonne-université et à l’HEIP et rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire. Son dernier ouvrage, "Comment sont morts les politiques ? Le grand malaise du pouvoir", est publié aux éditions du Cerf (4 Novembre 2021).