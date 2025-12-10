POLITIQUE
Corruption (image d'illustration)

CORRUPTION TRANSNATIONALE

10 décembre 2025

Fraudes à l’UE : un système pensé pour la transparence… mais parfait pour les escrocs ?

Après quatre ans et demi d’activité, le Parquet européen a mis au jour un montant vertigineux : 51 milliards d’euros de fraudes affectant le budget de l’Union. Un chiffre qui révèle moins une explosion soudaine des délits qu’un système longtemps sous-contrôlé, où la complexité institutionnelle européenne, la fragmentation des responsabilités et la faiblesse des dispositifs de surveillance ont offert un terrain idéal aux fraudes transfrontalières et à la criminalité organisée. Décryptage.

Bertrand Saint-Germain Go to Bertrand Saint-Germain page

Bertrand Saint-Germain

Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023).

