Corruption (image d'illustration)
CORRUPTION TRANSNATIONALE
10 décembre 2025
Fraudes à l’UE : un système pensé pour la transparence… mais parfait pour les escrocs ?
Après quatre ans et demi d’activité, le Parquet européen a mis au jour un montant vertigineux : 51 milliards d’euros de fraudes affectant le budget de l’Union. Un chiffre qui révèle moins une explosion soudaine des délits qu’un système longtemps sous-contrôlé, où la complexité institutionnelle européenne, la fragmentation des responsabilités et la faiblesse des dispositifs de surveillance ont offert un terrain idéal aux fraudes transfrontalières et à la criminalité organisée. Décryptage.
6 min de lecture
MOTS-CLEScorruption , Union Européenne , Parlement , Commission , parquet , Qatargate , Budget , institutions , fraudes , fonds
THEMATIQUESEurope
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023).
Populaires
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023).