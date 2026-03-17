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Des membres des forces de sécurité talibanes inspectent un site touché par des frappes aériennes pakistanaises à Kaboul, le 17 mars 2026.
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CONFLIT BIEN REEL

17 mars 2026

Pendant les frappes en Iran : mais que se passe-t-il en ce moment entre l'Afghanistan et le Pakistan ?

Un nouveau pas a été franchi dans l’escalade militaire entre le Pakistan et l’Afghanistan, lundi 16 mars. Les talibans accusent l’armée pakistanaise d’avoir bombardé un centre de réhabilitation pour toxicomanes à Kaboul qui aurait pris feu, provoquant la mort de 400 civils, selon le ministère de la santé.

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MOTS-CLES

Afghanistan , Pakistan , guerre , conflit , talibans , attentats

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Gilles Boquérat

Gilles Boquérat, spécialiste de l'Asie du Sud, est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, ancien chercheur au Centre de sciences humaines de New Delhi et ancien résident à l'Institute of Strategic Studies d'Islamabad.