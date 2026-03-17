CONFLIT BIEN REEL

17 mars 2026

Pendant les frappes en Iran : mais que se passe-t-il en ce moment entre l'Afghanistan et le Pakistan ?

Un nouveau pas a été franchi dans l’escalade militaire entre le Pakistan et l’Afghanistan, lundi 16 mars. Les talibans accusent l’armée pakistanaise d’avoir bombardé un centre de réhabilitation pour toxicomanes à Kaboul qui aurait pris feu, provoquant la mort de 400 civils, selon le ministère de la santé.