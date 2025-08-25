Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Business
François Bayrou lors d'un discours à l'Assemblée nationale. (Image d'illustration)
© JULIEN DE ROSA / AFP
François Bayrou veut incarner l’ordre économique face au risque de la « bordélisation »

Semaine décisive pour le Premier ministre, qui doit à la fois empêcher le blocage du pays, faire face à la menace d’une motion de censure, défendre son budget, sans démoraliser les patrons et surtout rassurer les marchés internationaux. Le défi paraît impossible à relever. Toutes les rentrées sociales sont compliquées à gérer, mais celle de cette année paraît particulièrement difficile.

avec Jean-Marc Sylvestre
author imageJean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

