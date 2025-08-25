Businessil y a 2 heures
François Bayrou veut incarner l’ordre économique face au risque de la « bordélisation »
Semaine décisive pour le Premier ministre, qui doit à la fois empêcher le blocage du pays, faire face à la menace d’une motion de censure, défendre son budget, sans démoraliser les patrons et surtout rassurer les marchés internationaux. Le défi paraît impossible à relever. Toutes les rentrées sociales sont compliquées à gérer, mais celle de cette année paraît particulièrement difficile.