Bordélisation

François Bayrou : le courage du constat, la mesure harakiri

Dès son arrivée à Matignon, François Bayrou savait qu’il n’avait pas les moyens parlementaires de faire adopter un budget de responsabilité. Il a pourtant choisi d’aller au bout de la logique, en sollicitant un vote de confiance. Mais la polémique sur la suppression de deux jours fériés a éclipsé l’essentiel : le constat d’un pays au bord de la rupture, incapable de réduire son assistanat ni de regarder en face le coût de l’immigration. Résultat : instabilité politique, sanctions financières immédiates et une économie toujours plus fragilisée.