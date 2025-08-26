Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Tribunesil y a 1 heures
François Bayrou a martelé sa volonté sa reprendre le contrôle des dépenses. (Image d'illustration)
Bordélisation

François Bayrou : le courage du constat, la mesure harakiri

Dès son arrivée à Matignon, François Bayrou savait qu’il n’avait pas les moyens parlementaires de faire adopter un budget de responsabilité. Il a pourtant choisi d’aller au bout de la logique, en sollicitant un vote de confiance. Mais la polémique sur la suppression de deux jours fériés a éclipsé l’essentiel : le constat d’un pays au bord de la rupture, incapable de réduire son assistanat ni de regarder en face le coût de l’immigration. Résultat : instabilité politique, sanctions financières immédiates et une économie toujours plus fragilisée.

avec Laurence Sailliet
author imageLaurence Sailliet

Laurence Sailliet est députée européenne Les Républicains et membre du groupe du Parti populaire européen.

