Des CRS, alors que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau vient visiter le plus important lieu de trafic de drogue de Nantes, dans le quartier des Dervallières, le 28 mars 2025.

INQUIETANTES PREVISIONS

12 janvier 2026

France, stupéfiants, “narcos” : 2025, année terrible. 2026, peut-être pire

Tous ces chiffres & faits sont sourcés et vérifiés. À tout niveau (Nations-Unies, État français, départements ou villes) ils viennent de sources ou d'organismes officiels. S'ils étonnent le lecteur, c'est que le gouvernement français les camoufle, les éparpille ; voire, les truque.

Xavier Raufer

A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Raufer image
Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

