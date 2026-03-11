POLITIQUE
Caricature sur les Trois-Ordres : Le Tiers-Etat portant sur son dos le Clergé et la Noblesse, 1789.
See image caption
See copyright

POINT DE VUE

11 mars 2026

La France n’est pas seulement une société de classes, c’est une société d’ordres et n’a jamais cessé de l’être

Oubliez Marx. L'erreur classique, pour comprendre la France, consiste à lui appliquer exclusivement la grille des classes sociales : bourgeois contre prolétaires, riches contre pauvres, dominants contre dominés. Cette grille éclaire une partie de la réalité, surtout depuis l’industrialisation. Mais elle passe à côté d’un trait beaucoup plus ancien et profondément français : la logique des ordres et des statuts.

Emmanuel Ruimy
Emmanuel Ruimy

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

France , ordres , classes , marxisme , tocqueville , corporations , histoire

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Ruimy image
Emmanuel Ruimy

Emmanuel Ruimy est professionnel des relations institutionnelles et analyste de la vie publique.

