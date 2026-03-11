POINT DE VUE

La France n’est pas seulement une société de classes, c’est une société d’ordres et n’a jamais cessé de l’être

Oubliez Marx. L'erreur classique, pour comprendre la France, consiste à lui appliquer exclusivement la grille des classes sociales : bourgeois contre prolétaires, riches contre pauvres, dominants contre dominés. Cette grille éclaire une partie de la réalité, surtout depuis l’industrialisation. Mais elle passe à côté d’un trait beaucoup plus ancien et profondément français : la logique des ordres et des statuts.