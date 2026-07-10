COUPE DU MONDE 2026
10 juillet 2026
France/Maroc : 2/0 Sans trembler, les Bleus foncent vers les demi-finales !
Stérile jusqu'à l'heure de jeu malgré sa franche domination, l'équipe de France s'est qualifiée grâce à des buts de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Mardi prochain, les Bleus affronteront en demi-finale de la Coupe du monde l'Espagne ou la Belgique.
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MOTS-CLESFrance , Maroc , Football , Coupe du monde , Kylian Mbappé , équipe de France , quarts de finale
THEMATIQUESSport
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.