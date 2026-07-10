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L'attaquant français Kylian Mbappé (n° 10) manque une tentative de tir lors du quart de finale de la Coupe du monde de football 2026 opposant la France au Maroc, au Boston Stadium de Foxborough, le 9 juillet 2026.
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COUPE DU MONDE 2026

10 juillet 2026

France/Maroc : 2/0 Sans trembler, les Bleus foncent vers les demi-finales !

Stérile jusqu'à l'heure de jeu malgré sa franche domination, l'équipe de France s'est qualifiée grâce à des buts de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Mardi prochain, les Bleus affronteront en demi-finale de la Coupe du monde l'Espagne ou la Belgique.

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MOTS-CLES

France , Maroc , Football , Coupe du monde , Kylian Mbappé , équipe de France , quarts de finale

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 

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