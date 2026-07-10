COUPE DU MONDE 2026

France/Maroc : 2/0 Sans trembler, les Bleus foncent vers les demi-finales !

Stérile jusqu'à l'heure de jeu malgré sa franche domination, l'équipe de France s'est qualifiée grâce à des buts de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Mardi prochain, les Bleus affronteront en demi-finale de la Coupe du monde l'Espagne ou la Belgique.