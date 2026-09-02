« ANIMALISATION » DE L’ADVERSAIRE
2 septembre 2026
France Inter ou l'humour à géométrie variable
Que le service public de l’audiovisuel ait des affinités progressistes n’est pas une nouveauté, mais qu’il tolère que certains des humoristes auxquels il donne la parole empruntent la logorrhée des régimes totalitaires qui ont endeuillé le XX° siècle, est une autre affaire.
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A PROPOS DES AUTEURS
Guilhem Carayon est Avocat au Barreau de Paris, Fondateur de la Ligue des Libertés
Luc Fontaine est Magistrat honoraire, ancien premier président de chambre à la cour d’appel d’Aix en Provence
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A PROPOS DES AUTEURS
Guilhem Carayon est Avocat au Barreau de Paris, Fondateur de la Ligue des Libertés
Luc Fontaine est Magistrat honoraire, ancien premier président de chambre à la cour d’appel d’Aix en Provence