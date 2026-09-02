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Lundi 31 août au micro de France Inter, l'humoriste Ameziane a ironisé sur la proposition du député RN Jean-Philippe Tanguy d'infliger une amende aux femmes voilées, comparant l'élu à un rat.
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« ANIMALISATION » DE L’ADVERSAIRE

2 septembre 2026

France Inter ou l'humour à géométrie variable

Que le service public de l’audiovisuel ait des affinités progressistes n’est pas une nouveauté, mais qu’il tolère que certains des humoristes auxquels il donne la parole empruntent la logorrhée des régimes totalitaires qui ont endeuillé le XX° siècle, est une autre affaire.

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Jean-Philippe Tanguy , amendes , femmes voilées , voile , RN , Rassemblement National , France Inter , service public , rat , Ameziane

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A PROPOS DES AUTEURS
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Guilhem Carayon

Guilhem Carayon est Avocat au Barreau de Paris, Fondateur de la Ligue des Libertés

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Luc Fontaine

Luc Fontaine est Magistrat honoraire, ancien premier président de chambre à la cour d’appel d’Aix en Provence

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