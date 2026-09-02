« ANIMALISATION » DE L’ADVERSAIRE

France Inter ou l'humour à géométrie variable

Que le service public de l’audiovisuel ait des affinités progressistes n’est pas une nouveauté, mais qu’il tolère que certains des humoristes auxquels il donne la parole empruntent la logorrhée des régimes totalitaires qui ont endeuillé le XX° siècle, est une autre affaire.