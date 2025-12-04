POLITIQUE
On ne peut pas dire que la France vit plus mal aujourd’hui qu’à la génération précédente, ou même qu’il y a dix ans, mais ce sentiment n’est pas systématiquement vérifié.

4 décembre 2025

France d’en haut, France d’en bas : celle du déni économique et social n’est pas forcément celle qu’on croit

Alors que l’Assemblée nationale retombe dans la « chienlit », pour reprendre l’expression du général de Gaulle — pour savoir si elle pourra ou non voter le budget en 2e lecture — de nombreux signaux indiquent que la France profonde n’est pas dans l’état désastreux qu’on lui prête.

Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

