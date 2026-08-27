CYCLISTE POIGNARDE
27 août 2026
France au bord de la crise de rage : derrière les attaques au couteau, une société de plus en plus psychopathe ?
Sur fond de hausse générale des attaques au couteau en France, les frictions les plus ordinaires de la rue basculent désormais dans la violence armée. Mardi dernier, lors d’une altercation consécutive à un incident de circulation rue de Sèze à Paris, un automobiliste a planté le sien dans le cou d’un livreur à vélo, mettant en scène ce qui apparaît comme une véritable « guérilla des usages ».
11 min de lecture
MOTS-CLESviolence , cyclistes , automobilistes , agressions , coup de couteau , conflits urbains , voie publique
THEMATIQUESSociété
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
Psychiatre Honoraire des Hôpitaux Expert près la Cour d'Appel de Rouen & le T.C.I. de Haute-Normandie
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Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
Psychiatre Honoraire des Hôpitaux Expert près la Cour d'Appel de Rouen & le T.C.I. de Haute-Normandie