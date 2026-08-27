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La police judiciaire intervient dans un périmètre bouclé après qu'un homme armé d'un couteau a blessé trois personnes à Paris, le 27 juillet 2026.
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CYCLISTE POIGNARDE

27 août 2026

France au bord de la crise de rage : derrière les attaques au couteau, une société de plus en plus psychopathe ?

Sur fond de hausse générale des attaques au couteau en France, les frictions les plus ordinaires de la rue basculent désormais dans la violence armée. Mardi dernier, lors d’une altercation consécutive à un incident de circulation rue de Sèze à Paris, un automobiliste a planté le sien dans le cou d’un livreur à vélo, mettant en scène ce qui apparaît comme une véritable « guérilla des usages ».

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MOTS-CLES

violence , cyclistes , automobilistes , agressions , coup de couteau , conflits urbains , voie publique

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

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Patrick Hourdé
Psychiatre auprès des tribunaux

Psychiatre Honoraire des Hôpitaux Expert près la Cour d'Appel de Rouen & le T.C.I. de Haute-Normandie 