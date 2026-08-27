CYCLISTE POIGNARDE

France au bord de la crise de rage : derrière les attaques au couteau, une société de plus en plus psychopathe ?

Sur fond de hausse générale des attaques au couteau en France, les frictions les plus ordinaires de la rue basculent désormais dans la violence armée. Mardi dernier, lors d’une altercation consécutive à un incident de circulation rue de Sèze à Paris, un automobiliste a planté le sien dans le cou d’un livreur à vélo, mettant en scène ce qui apparaît comme une véritable « guérilla des usages ».