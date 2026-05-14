TRIBUNE
14 mai 2026
Franc CFA : la vérité que ni Macron ni les juntes ne veulent admettre
En annonçant depuis Nairobi la fin du « pré carré » français en Afrique francophone, Emmanuel Macron acte une rupture symbolique majeure. Mais derrière ce discours de retrait, le débat reste explosif : abandon stratégique pour certains, simple adaptation à un monde multipolaire pour d’autres.
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MOTS-CLESEmmanuel Macron , Afrique , France , géopolitique
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Loup Viallet est spécialiste en économie internationale et en géopolitique africaine. Il est l’auteur de La fin du franc CFA (2020) et Après la paix (2021).
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A PROPOS DES AUTEURS
Loup Viallet est spécialiste en économie internationale et en géopolitique africaine. Il est l’auteur de La fin du franc CFA (2020) et Après la paix (2021).