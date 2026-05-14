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Le président français Emmanuel Macron s’exprime lors d’une conférence de presse au siège de l’Union africaine (UA), à Addis-Abeba, le 13 mai 2026. (Image d'illustration)
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TRIBUNE

14 mai 2026

Franc CFA : la vérité que ni Macron ni les juntes ne veulent admettre

En annonçant depuis Nairobi la fin du « pré carré » français en Afrique francophone, Emmanuel Macron acte une rupture symbolique majeure. Mais derrière ce discours de retrait, le débat reste explosif : abandon stratégique pour certains, simple adaptation à un monde multipolaire pour d’autres.

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MOTS-CLES

Emmanuel Macron , Afrique , France , géopolitique

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Loup Viallet

Loup Viallet est spécialiste en économie internationale et en géopolitique africaine. Il est l’auteur de La fin du franc CFA (2020) et Après la paix (2021).

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