TRIBUNE

14 mai 2026

Franc CFA : la vérité que ni Macron ni les juntes ne veulent admettre

En annonçant depuis Nairobi la fin du « pré carré » français en Afrique francophone, Emmanuel Macron acte une rupture symbolique majeure. Mais derrière ce discours de retrait, le débat reste explosif : abandon stratégique pour certains, simple adaptation à un monde multipolaire pour d’autres.