POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundDes fonctionnaires mobilisés lors d'une manifestation pour obtenir une meilleure rémunération et souligner l'importance de leurs professions.

©

Des fonctionnaires mobilisés lors d'une manifestation pour obtenir une meilleure rémunération et souligner l'importance de leurs professions.

GACHIS STRUCTUREL

13 décembre 2025

Fonctionnaires d’Etat, fonctionnaires territoriaux : les uns veulent en réduire le nombre, les autres l’augmenter… et si personne ne proposait ce dont la France a vraiment besoin ?

Alors que l’État réduit ses effectifs sur des missions régaliennes en tension, la fonction publique territoriale continue de croître sans gains visibles pour les services locaux. Ce déséquilibre n’est ni idéologique ni conjoncturel : il est le produit d’une architecture institutionnelle et d’incitations électorales qui poussent les collectivités à rigidifier leurs dépenses, au détriment de l’essentiel.

Photo of Gabriel Lattanzio
Gabriel Lattanzio Go to Gabriel Lattanzio page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Lattanzio image
Gabriel Lattanzio

Gabriel Lattanzio est professeur agrégé de Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.

Populaires

1Pourquoi Jean-Luc Mélenchon va gagner en 2027 : petit contre-argumentaire au conte de Noël feel good de la gauche radicale
2Les pays classés comme les plus libres et les plus heureux sont au sein de l'UE... de quoi donner quelques arguments à l'Europe pour construire une stratégie face à l'effacement civilisationnel que croit voir Trump
3À quoi devra ressembler un Budget 2028 pour rattraper l’errance budgétaire dans laquelle Emmanuel Macron a plongé la France ?
4« Nous devons nous préparer à l’ampleur de la guerre que nos grands-parents ont connue » avertit le chef de l’Otan : quelle part de paranoïa, quelle part de lucidité ?
5Pour France Info, les marchés de Noël sont des vestiges du nazisme (et la France en est championne)
6Pendant que Brandt abandonne la partie, Mistral quitte l’Hexagone et file à Lausanne… Triste symbole de cette France industrielle qui meurt
7L’Express fait sauter le vernis libéral du RN & voit Le Pen-Bardella divorcer, Marianne voit Villiers réconcilier les 3 droites françaises; Sarkozy annonce la révolution dans le Point; Shein excelle dans la manipulation politique, Sébastien Lecornu aussi