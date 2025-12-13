GACHIS STRUCTUREL

13 décembre 2025

Fonctionnaires d’Etat, fonctionnaires territoriaux : les uns veulent en réduire le nombre, les autres l’augmenter… et si personne ne proposait ce dont la France a vraiment besoin ?

Alors que l’État réduit ses effectifs sur des missions régaliennes en tension, la fonction publique territoriale continue de croître sans gains visibles pour les services locaux. Ce déséquilibre n’est ni idéologique ni conjoncturel : il est le produit d’une architecture institutionnelle et d’incitations électorales qui poussent les collectivités à rigidifier leurs dépenses, au détriment de l’essentiel.