©
Le cannabis reste la substance illicite la plus consommée en France en volume, avec une estimation centrale à 397,4 tonnes en 2023
DEDIABOLISATION
12 janvier 2026
Florilège des tromperies au service de la légalisation des drogues
La dépénalisation des drogues a fait, en 2025, l'objet de nombreuses propositions, au Sénat et à l'Assemblée nationale.
9 min de lecture
THEMATIQUESTribunes
Jean Costentin est membre des Académies Nationales de Médecine et de Pharmacie. Professeur en pharmacologie à la faculté de Rouen, il dirige une unité de recherche de neuropsychopharmacologie associée au CNRS. Président du Centre National de prévention, d'études et de recherches en toxicomanie, il a publié en 2006 Halte au cannabis !, destiné au grand public.
Populaires
Jean Costentin est membre des Académies Nationales de Médecine et de Pharmacie. Professeur en pharmacologie à la faculté de Rouen, il dirige une unité de recherche de neuropsychopharmacologie associée au CNRS. Président du Centre National de prévention, d'études et de recherches en toxicomanie, il a publié en 2006 Halte au cannabis !, destiné au grand public.