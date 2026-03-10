POLITIQUE
SECURITE ENERGETIQUE

10 mars 2026

Flambée des prix du gaz et du pétrole : voilà pourquoi pomper dans les stocks serait une idée catastrophique

Face à la flambée des prix du pétrole provoquée par les tensions autour du détroit d’Ormuz, les pays du G7 envisagent de libérer une partie de leurs réserves stratégiques pour calmer les marchés. Si une telle mesure pourrait temporairement atténuer la hausse des prix, plusieurs experts mettent en garde contre une décision qui risquerait surtout d’affaiblir les capacités de sécurité énergétique des États.

Photo of Jean-Pierre Favennec
Photo of Damien Ernst
Jean-Pierre Favennec Go to Jean-Pierre Favennec page et Damien Ernst Go to Damien Ernst page

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Favennec image
Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

Damien Ernst image
Damien Ernst

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.