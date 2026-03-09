POLITIQUE
ATLANTICO BUSINESS

9 mars 2026

Fitch ne bouge pas la note de la France mais n’exonère en rien le gouvernement d’engager de véritables efforts de désendettement

En dépit du chaos géopolitique et des risques économiques et financiers, l’agence de notation financière Fitch a donc décidé de maintenir à A+ la note de la France, qu’elle avait abaissée le 12 septembre dernier en raison de la flambée de la dette publique.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

