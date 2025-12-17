VIRAGE SERRE

17 décembre 2025

Fin du « tout électrique » en 2035 : l’Europe automobile face à un tournant stratégique et climatique

Le signal politique est fort. En acceptant d’assouplir l’interdiction des voitures thermiques neuves à partir de 2035, l’Union européenne cède à la pression de son industrie automobile. Une victoire pour les constructeurs, mais un choix qui ouvre une zone d’incertitude majeure : comment tenir les objectifs climatiques sans renoncer à un secteur clé de l’économie européenne, déjà fragilisé par la concurrence chinoise et les hésitations technologiques ?