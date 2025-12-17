©
A Dresde, un ouvrier dans une usine Volkswagen
VIRAGE SERRE
17 décembre 2025
Fin du « tout électrique » en 2035 : l’Europe automobile face à un tournant stratégique et climatique
Le signal politique est fort. En acceptant d’assouplir l’interdiction des voitures thermiques neuves à partir de 2035, l’Union européenne cède à la pression de son industrie automobile. Une victoire pour les constructeurs, mais un choix qui ouvre une zone d’incertitude majeure : comment tenir les objectifs climatiques sans renoncer à un secteur clé de l’économie européenne, déjà fragilisé par la concurrence chinoise et les hésitations technologiques ?
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:Les Echos
MOTS-CLESUnion Européenne , automobile , moteurs , thermiques , electriques , environnement , 2035 , constructeurs , Chine
THEMATIQUESBusiness
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS