POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
A Dresde, un ouvrier dans une usine Volkswagen

©

A Dresde, un ouvrier dans une usine Volkswagen

VIRAGE SERRE

17 décembre 2025

Fin du « tout électrique » en 2035 : l’Europe automobile face à un tournant stratégique et climatique

Le signal politique est fort. En acceptant d’assouplir l’interdiction des voitures thermiques neuves à partir de 2035, l’Union européenne cède à la pression de son industrie automobile. Une victoire pour les constructeurs, mais un choix qui ouvre une zone d’incertitude majeure : comment tenir les objectifs climatiques sans renoncer à un secteur clé de l’économie européenne, déjà fragilisé par la concurrence chinoise et les hésitations technologiques ?

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Les Echos

MOTS-CLES

Union Européenne , automobile , moteurs , thermiques , electriques , environnement , 2035 , constructeurs , Chine

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1La Chine inonde les marchés européens, principalement parce que sa demande intérieure est volontairement en panne
2La génération Z connaît plus de burn-out professionnel que n’importe quelle autre classe d’âge et voilà pourquoi
3La cyber attaque qui fait trembler l’Etat digital français sur ses bases (et révèle à quel point l’Etat sait mal protéger les données toujours plus nombreuses qu’il collecte)
4LFI ou la stratégie de l’assignation raciale de moins en moins masquée
5Et si les différences d’espérance de vie entre riches et pauvres étaient surtout le produit de choix individuels plus que celui de discriminations sociales ?
6Faux putsch en vidéo : terrassé par les CGU, Macron n’est plus ami avec Facebook
7Crash démographique : la France ne pourra plus se passer d’immigration… sauf que le profil des immigrés qu’elle reçoit ne fait qu’aggraver le problème