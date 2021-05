Fin du télétravail en vue : mais quel est l’intérêt de venir au bureau déjà ?

Des enfants effectuent des activités d'enseignement à domicile alors que leur mère est en télétravail dans le nord de l'Angleterre, le 15 mai 2020.

Le défi d’un retour à la normale post Covid est rude pour le management des entreprises où patrons comme salariés sont traversés d’aspirations et calculs contradictoires. Le retour au bureau permet pourtant d'atteindre des objectifs beaucoup plus compliqués à obtenir en distanciel.

Atlantico : On connaît maintenant les bénéfices du télétravail, plus de transport, flexibilité et moins de temps aux commérages, mais le travail au bureau n ’ a-t-il pas lui aussi des avantages indéniables ?

Caroline Diard : En présentiel, on évite les réunions Zoom intempestives. Elles sont présentées avec un ordre du jour, dans un certain formalisme et on ne passe pas toute la journée en réunion. Le retour au bureau permet aussi d’éviter l’isolement et d’avoir des échanges informels à la machine à café.

On peut donner quatre raisons pour revenir au bureau : rompre l’isolement, éviter des risques psychosociaux (stress, burnout, angoisse et harcèlement), améliorer le collectif au travail et éviter le brouillage entre vie privée et vie professionnelle. Avec les confinements, la porosité de la frontière entre ces deux espaces de vie s’est accentuée. C’est une bonne chose de remettre les choses en place. On va éviter le brouillage de ces frontières.

On en parle peu, mais le temps de transport peut aussi être un sas de décompression. Il est aussi toujours possible d’arriver à une solution hybride où le télétravail serait possible un jour ou deux avec des dossiers de fond et les réunions se passeraient en présentiel.

Le bureau permet-il d ’ avoir un lieu dédié afin que les employés coopèrent sans écran. N ’ est-ce pas finalement important de recréer une vie sociale permettant d ’ améliorer la productivité ?

Cet équilibre retrouvé au sein d’un bureau permet de séparer vie professionnelle et vie privée. À la maison, les temps sont complètement imbriqués et la notion d’espace est mélangée. Au bureau, la productivité avec ses collègues va donc s’améliorer étant donné que tous vont vivre selon la même temporalité.

De nombreuses études ont montré que la productivité avait augmenté pendant le premier confinement avec le télétravail, mais tout cela est à nuancer. Ce n’est pas lié qu’à cela car nous ne pouvions plus aller au sport, plus sortir, plus aller au théâtre… On peut d’ailleurs être perturbé chez soi par les enfants, un chat, un chien…

Au bureau, on est présent pour travailler et c’est important. C’est un lieu défini pour travailler et c’est un temps défini. Dans le télétravail, le temps est moins défini…