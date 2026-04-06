ESSAI PERCUTANT

6 avril 2026

Ferghane Azihari : « Les réactions à mon livre sur l’islam ont révélé à quel point la vérité était devenue politiquement explosive dans notre société »

Ferghane Azihari, dans “L’islam contre la modernité”, dresse un constat sévère : l’islam, qu’il qualifie de "superstition mensongère", produirait des sociétés majoritairement despotiques. Son essai, salué à droite mais ignoré par une gauche réticente, a suscité des débats plus politiques que scientifiques. Accusé d’essentialiser les musulmans, il répond que son appel à l’émancipation critique est l’inverse de l’essentialisme. Il prône une "apostasie de masse", inspirée par l’exemple iranien, et défend une laïcité intransigeante envers les courants islamistes autoritaires, tout en appelant à un dialogue éclairé avec les musulmans modérés. Un débat qui révèle les fractures idéologiques de la société française.