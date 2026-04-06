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Blurred backgroundL'Islam contre la modernité de Ferghane Azihari
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ESSAI PERCUTANT

6 avril 2026

Ferghane Azihari : « Les réactions à mon livre sur l’islam ont révélé à quel point la vérité était devenue politiquement explosive dans notre société »

Ferghane Azihari, dans “L’islam contre la modernité”, dresse un constat sévère : l’islam, qu’il qualifie de "superstition mensongère", produirait des sociétés majoritairement despotiques. Son essai, salué à droite mais ignoré par une gauche réticente, a suscité des débats plus politiques que scientifiques. Accusé d’essentialiser les musulmans, il répond que son appel à l’émancipation critique est l’inverse de l’essentialisme. Il prône une "apostasie de masse", inspirée par l’exemple iranien, et défend une laïcité intransigeante envers les courants islamistes autoritaires, tout en appelant à un dialogue éclairé avec les musulmans modérés. Un débat qui révèle les fractures idéologiques de la société française.

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MOTS-CLES

Essai , islam , laïcité , superstition , apostasie , musulmans , essentialisme , émancipation , critique

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Ferghane Azihari

Ferghane Azihari est journaliste et analyste indépendant spécialisé dans les politiques publiques. Il est membre du réseau European students for Liberty et Young Voices, et collabore régulièrement avec divers médias et think tanks libéraux français et américains. Il vient de publier L'Islam contre la modernité, aux éditions La Cité, 2026.

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