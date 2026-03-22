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Le procureur général adjoint des États-Unis, Rod Rosenstein, annonce des mises en accusation visant à empêcher l'entrée du fentanyl et d'autres opiacés aux États-Unis lors d'une conférence de presse au ministère de la Justice à Washington, le 17 octobre 2017.
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MARCHE DES OPIOIDES

22 mars 2026

Fentanyl : cet autre front en plein « réchauffement » de la guerre froide entre les États-Unis et la Chine

Derrière la crise du fentanyl, un affrontement stratégique se dessine entre Washington et Pékin. L’opioïde de synthèse devient un nouvel instrument de rivalité entre les deux puissances.

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MOTS-CLES

drogue , Fentanyl , cocaïne , opioïdes , Chine , États-Unis , Xi Jinping , Donald Trump , Guerre froide , Venezuela , Nicolas Maduro , europe

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Stéphane Quéré

Stéphane Quéré est enseignant au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) et à l'EFSC (Ecole Française des Sciences Criminelles). Il est également l'auteur d'ouvrages sur la criminalité organisée, dont Le crime organisé, co-écrit avec Xavier Raufer et publié aux éditions PUF, et La 'Ndrangheta, sorti chez La Manufacture de livres en 2009. il a également participé à l'écriture de Géographie de la France criminelle, signé par Alain Bauer chez Odile-Jacob ainsi que La Peau de l'ours : le livre noir du trafic d'animaux avec Sylvain Auffret. Co-fondateur du site de veille spécialisé CrimOrg.com.

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