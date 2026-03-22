MARCHE DES OPIOIDES

22 mars 2026

Fentanyl : cet autre front en plein « réchauffement » de la guerre froide entre les États-Unis et la Chine

Derrière la crise du fentanyl, un affrontement stratégique se dessine entre Washington et Pékin. L’opioïde de synthèse devient un nouvel instrument de rivalité entre les deux puissances.