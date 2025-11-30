ALLEGEANCE IDEOLOGIQUE

(Feindre de) Croire à un génocide à Gaza est devenu un signe de ralliement pour la gauche comme l’élection volée de 2020 l’était pour la droite trumpiste

Selon le philosophe Maarten Boudry, l'utilisation et la récupération du génocide à Gaza par une partie de la gauche occidentale relève moins d’une analyse factuelle que d’un marqueur d’appartenance idéologique. À l’image du mythe du vol de l’élection dans l’Amérique trumpiste, cette accusation fonctionnerait comme un test de loyauté interne, renforcé par la pression sociale.