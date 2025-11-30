Un Palestinien sur le site d'un immeuble endommagé, surplombant les décombres du quartier de Tel al-Hawa, au sud de Gaza, le 29 novembre 2025.
© OMAR AL-QATTAA / AFP
ALLEGEANCE IDEOLOGIQUE
30 novembre 2025
(Feindre de) Croire à un génocide à Gaza est devenu un signe de ralliement pour la gauche comme l’élection volée de 2020 l’était pour la droite trumpiste
Selon le philosophe Maarten Boudry, l'utilisation et la récupération du génocide à Gaza par une partie de la gauche occidentale relève moins d’une analyse factuelle que d’un marqueur d’appartenance idéologique. À l’image du mythe du vol de l’élection dans l’Amérique trumpiste, cette accusation fonctionnerait comme un test de loyauté interne, renforcé par la pression sociale.
6 min de lecture
Maarten Boudry est un philosophe belge. Il est chercheur au Département de philosophie et de sciences morales de l'Université de Gand.
