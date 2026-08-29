FONCTION PUBLIQUE

Faut-il réduire le nombre de fonctionnaires à tout prix politique comme le veut le Medef (et s’y casser les dents) ou les neutraliser et optimiser leur coût ?

Réduire le nombre d’agents publics ne suffira pas à rendre l’État plus efficace. Les principales économies résident dans la simplification des normes, la réorganisation des services et une meilleure allocation des effectifs.