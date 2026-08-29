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FONCTION PUBLIQUE

29 août 2026

Faut-il réduire le nombre de fonctionnaires à tout prix politique comme le veut le Medef (et s’y casser les dents) ou les neutraliser et optimiser leur coût ?

Réduire le nombre d’agents publics ne suffira pas à rendre l’État plus efficace. Les principales économies résident dans la simplification des normes, la réorganisation des services et une meilleure allocation des effectifs.

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MOTS-CLES

la France , MEDEF , économie , société , fonctionnaires

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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