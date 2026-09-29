MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

Faut-il encore des aides personnelles au logement ?

Le 19 septembre dernier, le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a annoncé que le gouvernement souhaitait geler les aides personnelles au logement en 2027. Concrètement, il ne s’agirait donc pas de diminuer leur montant nominal, mais de ne pas les revaloriser pendant un an.