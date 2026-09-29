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Cette photographie montre une vue des deux tours Plein Ciel, dans le quartier des Coteaux à Mulhouse, dans l'est de la France, le 29 janvier 2025.
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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

29 septembre 2026

Faut-il encore des aides personnelles au logement ?

Le 19 septembre dernier, le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a annoncé que le gouvernement souhaitait geler les aides personnelles au logement en 2027. Concrètement, il ne s’agirait donc pas de diminuer leur montant nominal, mais de ne pas les revaloriser pendant un an.

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MOTS-CLES

APL , Modèle Social , France , Aides personnelles au logement , Logement , réforme systémique , marché de l'immobilier , locataires , Etudiants , pauvreté , autonomie

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A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).