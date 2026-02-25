POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Jean-Luc Mélenchon prononce un discours lors d'un rassemblement de campagne en soutien au député David Guiraud, candidat aux élections municipales à Roubaix, le 31 janvier 2026.
See image caption
See copyright

LE BIEN VS LE MAL

25 février 2026

Fasciste / antifasciste : la triple impasse dans laquelle s’enferme LFI

En diabolisant ses adversaires depuis la mort de Quentin, LFI se retrouve dans une impasse politique, idéologique et historique. Le Komintern utilisait, dès les années 1930, l'étiquette de "fasciste" pour disqualifier tout adversaire, y compris les sociaux-démocrates qualifiés de "social-traîtres".

Photo of Stéphane Courtois
Photo of Clément Macchi
Stéphane Courtois Go to Stéphane Courtois page et Clément Macchi Go to Clément Macchi page

9 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

LFI , la France insoumise , fascisme , mort de Quentin , stratégie , électorat

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Stéphane Courtois image
Stéphane Courtois

Stéphane Courtois est directeur de recherche au CNRS (université Paris X) et professeur à l'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon. Il s'est spécialisé dans l'histoire des régimes communistes.

Clément Macchi image
Clément Macchi

Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.

Populaires

1Lettre ouverte de Sarah Knafo à Monsieur le Premier ministre sur la présidente-directrice du Louvre
2« Allez, Lyon Antifa ! Butez-le ! Tuez-le ! » : la Jeune garde passe aux aveux sur la mort de Quentin
3Budget 2026 : ce que ne dit pas la Cour des comptes sur les conséquences de nos dépenses sociales (toujours) en hausse
4Nombre de morts à Gaza : le Hamas fait voler en éclat le narratif du génocide à travers ses PROPRES chiffres
5Insécurité et criminalité : les Français alertent, les préfectures rassurent, les chiffres tranchent
6Affaire “Pablo” : mais comment expliquer que victimes ou policiers soient parfois plus lourdement condamnés que des criminels ou des agresseurs ?
7Les smart glasses de Google ont d’ores et déjà le meilleur logiciel du marché… mais pas le meilleur look