Faire de la mort un choix économique rationnel, ou "l’économie de guerre" version Poutine

Vladimir Poutine rencontre des descendants de participants à la Première Guerre mondiale après une cérémonie marquant le centenaire du jour de l'Armistice.

À la fin de la première année de la guerre à grande échelle avec l'Ukraine, la communauté des intellectuels russes s'est rendu compte que les autorités avaient commencé à exploiter activement le thème de la mort comme quelque chose de noble et de purificateur. « Ils mourront d'une mort pathétique, et nous irons au paradis » auraient pu ressembler à une plaisanterie, mais le discours affirmant que la mort au combat donne de la valeur à la vie, ainsi que les déclarations de nombreux chefs laïcs et spirituels sur la mort en tant que réalisation, indiquent que quelque chose qui prévaut idéologiquement dans la Russie de Poutine est une sorte d'adoration de la mort, ou «thanatopathie» (ce dernier terme a été inventé par la sociologue Dina Khapaeva). Si nous examinons de près les réalités sous-jacentes, nous verrons que des tentatives de présenter la mort violente comme quelque chose de naturel et même de sublime ont émergé en Russie dans le processus de sa fascisation actuelle, les parallèles avec l'Allemagne des années 1930 étant évidents. Et pourtant, la Russie n'est pas une société totalitaire endoctrinée classique semblable à celles qui existaient dans la première moitié du XXe siècle, quand la passion de la lutte et de la mort était répandue (rappelons-nous seulement les vers d'une chanson : « Nous irons hardiment dans bataille pour le pouvoir soviétique, Et comme un seul nous mourrons dans cette lutte ! », ce qui ne posait même pas la question de savoir si ce résultat serait victorieux ou non). Au lieu de cela, la Russie moderne est un pays axé sur le commerce où tout est décidé par l'argent. L'analyse des idéologèmes doit donc être suivie d'une évaluation financière.

Le Kremlin a lancé une guerre à grande échelle contre l'Ukraine, promettant que «l'opération militaire spéciale» serait menée par une armée sous contrat. Les conscrits qui « se trouvaient » être envoyés au front étaient pour la plupart renvoyés chez eux. Cependant, en raison d'une énorme usure du personnel, les autorités russes ont rapidement autorisé le recrutement de prisonniers par des sociétés militaires privées, puis ont annoncé la mobilisation, que beaucoup considéraient presque comme le projet de 1941. Les experts ont prédit, de diverses manières, que la mobilisation «partielle» serait suivie d'une mobilisation universelle, mais cela ne s'est pas produit jusqu'à présent. Au contraire, les chefs militaires ont commencé à dire que les pénuries de personnel dans l'armée avaient été surmontées. Comment cela serait-il possible, surtout au vu des pertes que les militaires russes continuent de subir ? La réponse pourrait résider dans l'étrange lien entre le culte de la mort et le culte de l'argent.

Lors de l'évaluation des premières mesures prises par les autorités russes en 2022, il convient de noter que l'armée contractuelle qui a envahi l'Ukraine en février et celle qui a été formée à la fin de la même année sont des armées assez différentes. D'une part, un militaire contractuel du 2019, par exemple, était une personne qui avait déjà fait son service militaire et recevait un salaire mensuel de 38 à 42 000 roubles avant impôts. Considérant que le salaire moyen en Russie à cette époque était de 47 500 roubles, le ministère de la Défense aurait reçu un soldat assez bien formé même pour moins d'argent (bien sûr, il faut garder à l'esprit que les soldats étaient entièrement pourvus et n'avaient pas besoin de dépenser de l'argent pour les besoins quotidiens). Si un militaire mourait, ses proches pouvaient compter sur une indemnité de 3 millions de roubles. Les conditions d'un militaire contractuel à la fin de 2022 étaient bien différentes: le salaire mensuel ne pouvait pas être inférieur à 195 000 roubles (trois fois le salaire moyen officiel), et, de plus, le paiement unique présidentiel seul en cas d'un la mort du soldat était de 5 millions de roubles). De plus, n'importe qui était autorisé à s'enrôler dans l'armée, même ceux qui n'avaient aucune expérience du service militaire. En d'autres termes, le prix d'un soldat russe a augmenté considérablement, tandis que ses qualités professionnelles ont diminué à une échelle difficile à estimer. D'autre part, avant la guerre à grande échelle en Ukraine, l'armée était clairement divisée en segments basés sur des contrats et basés sur la conscription (les conscrits de 2020 recevaient 2086 roubles par mois, indexés sur l'inflation, tandis que les militaires contractuels gagnaient des dizaines de fois plus) . En revanche, tout a changé pour l'armée actuelle : à l'heure actuelle, les militaires enrôlés dans le cadre des mesures de mobilisation sont de facto des militaires réguliers sous contrat, ayant droit au salaire minimum et aux indemnités en cas de blessure et de décès (c'est d'ailleurs la générosité envers les hommes mobilisés qui a poussé les autorités à augmenter les salaires des « anciens » militaires contractuels en octobre et novembre 2022). En d'autres termes, la mort à la guerre dans la Russie contemporaine n'est pas seulement un «destin honorable», mais aussi une façon rentable de mettre fin à ses jours.

À quel point est-ce rentable ? Cette question vaut bien la peine d'être posée maintenant, et la réponse s'avérera plutôt surprenante.

Considérons une situation hypothétique d'un citoyen qui se mobilise et est bientôt envoyé dans les parties occupées de l'Ukraine, y combat pendant cinq mois et échoue finalement à esquiver une balle perdue (missile/obus). Alors que sa vie acquiert une signification particulière, sa mort sera accompagnée de paiements impressionnants. Tout d'abord, il convient de noter qu'un soldat reçoit 195 à 200 000 roubles lors de la mobilisation, ce qui signifie qu'il a droit à 1 million de roubles au taux minimum pour cinq mois de service. Ceci est suivi d'un paiement unique présidentiel de 5 millions. De plus, les proches du soldat doivent recevoir une indemnité d'assurance (actuellement, la plupart des militaires sont assurés par la compagnie d'assurance Sogaz), et le montant de l'indemnisation ne peut être inférieur à 2,968 millions de roubles. Dans le même temps, personne n'a annulé l'indemnisation «régulière» en cas de décès d'un militaire participant à des opérations militaires (au 1er janvier 2023, elle s'élevait à 4,698 millions de roubles). Enfin, les proches du soldat décédé recevront au moins 1 million de roubles des autorités régionales (dans certains cas, 2 millions, et parfois même 3 millions). Plus loin dans ces calculs, nous n'utiliserons que les montants minimaux, et la raison deviendra bientôt claire. En fin de compte, selon les lois et règlements en vigueur, les proches d'un soldat mort qui a servi pendant cinq mois devraient recevoir environ 14,8 millions de roubles. Et ce n'est pas la fin: ses enfants peuvent alors prétendre à une allocation (2,8 mille roubles par mois) et la veuve peut prétendre à une pension militaire (à partir de 21,4 mille roubles par mois). Cependant, il est difficile de dire combien de temps ces prestations seront versées, nous limiterons donc cela à une période de trois ans en supposant, à titre d'exemple, que le défunt avait une femme et un enfant. Le montant total des paiements dans ce cas s'élèvera à 15,7 millions de roubles. Les autres avantages (par exemple, un remboursement de 60 % des factures de services publics, des tarifs de transport moins chers, etc.) ne seront pas pris en compte ici.

Voyons maintenant l'alternative, c'est-à-dire la vie qu'aurait eue notre héros si Poutine n'avait pas entamé la «dénazification» du pays frère. Supposons que l'homme soit allé à la guerre à l'âge de 35−40 ans, d'une région qui peut payer 1 million de roubles en cas de décès (une majorité de régions en Russie). Par exemple, on peut supposer qu'il est parti de la région d'Ivanovo, où le salaire moyen officiel à la fin de 2022 était de 35 000 roubles (d'ailleurs, une situation similaire prévaut dans les régions de Kostroma, Orel, Tambov, Bryansk et Pskov, tout le Nord District fédéral du Caucase et de nombreuses régions sibériennes, où le salaire moyen ne dépasse pas 40 000 roubles par mois). Étant donné que la mobilisation couvrait les hommes et que les salaires et traitements des hommes dans tout le pays sont en moyenne supérieurs de 28% à ceux des femmes, supposons que notre soldat gagnait 40 à 42 000 roubles par mois dans sa «vie civile». Dans ce cas, tous les paiements susmentionnés seront égaux à 31 ans de son salaire (en fait, la période est plus longue car l'impôt sur le revenu des personnes physiques serait dû sur ce salaire). Cela ne veut dire qu'une chose : si un homme part en guerre et meurt entre 30 et 35 ans (c'est-à-dire à l'âge le plus actif et au meilleur état de santé), sa mort sera plus rentable économiquement que sa vie future. En d'autres termes, le régime de Poutine non seulement glorifie et ennoblit la mort, mais en fait également un choix rationnel. A titre de comparaison, dans les pays où le gouvernement et la société consacrent leurs principaux efforts à l'amélioration de la vie de leurs citoyens, la mort d'un soldat est évaluée à 2-3 ans du revenu moyen d'un citoyen (aux États-Unis, par exemple). , une veuve recevrait une indemnité unique de 100 000 USD).

Bien que tout ce qui précède ne s'applique qu'aux militaires des Forces armées de la Fédération de Russie et de la Rosgvardia, des paiements sont également versés aux proches de ceux qui ont signé un contrat avec le groupe Wagner (auquel cas les montants sont inférieurs : selon des rapports répandus , l'indemnité s'élève à 5 millions de roubles et est toujours versée en espèces). En d'autres termes, le « achat de vies » est devenu une industrie en Russie, et la seule question est de savoir si le paiement du salaire moyen pour toute la vie professionnelle future est vraiment un « montant équivalent » ou si les autorités auront pour le relever. Cette dernière perspective semble plutôt éloignée, car les conditions actuelles semblent déjà attrayantes. Cependant, une autre chose doit être gardée à l'esprit : l'armée russe attire et attirera des citoyens de régions relativement pauvres, la plupart d'entre eux avec de faibles revenus, même selon les normes locales. En conséquence, la cohorte de militaires qui auront traversé toutes les épreuves du service militaire différera considérablement même du citoyen russe moyen, et le désir d'organiser une autre marche militaire «victorieuse» ne fera que croître.

Entre-temps, les autorités russes ne considèrent pas ce facteur comme un risque. Au contraire, ils s'efforcent constamment de faire de la pratique actuelle une norme en offrant encore plus d'avantages aux militaires. Par exemple, il a été annoncé que non seulement les versements de l'État mais aussi toute aide aux mobilisés, quelle qu'en soit la source, sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et que l'« indemnité pour frais funéraires » perçue n'est pas incluse dans la masse de la faillite en cas de faillite. la faillite du bénéficiaire. Paradoxalement, le Kremlin attend sérieusement un résultat économique positif de la création d'une armée contractuelle à hauts salaires. Si nous supposons que le nombre de soldats mobilisés et contractuels varie de 400 000 à 450 000, alors leur allocation totale minimale s'élèvera à environ. 1 billion de roubles par an. Le gouvernement devra allouer à peu près le même montant pour les indemnisations en cas de soldats tués ou blessés, même s'il y en a 50 000 ou 100 000 par an. Ces sommes représentent près de 10 % des dépenses fédérales d'avant-guerre, et certains prédisent déjà l'émergence d'un groupe social de « jeunes riches » et prévoient même comment cet argent contribuera à des programmes d'investissement à long terme. Au total, la « deathonomics » devient une sorte de « nouvelle normalité » pour le gouvernement russe et les économistes au service de ses intérêts.

Bien sûr, il serait prématuré de tirer des conclusions de grande portée sur la seule base d'un an et demi de guerre, bien que l'histoire ait montré que si toutes sortes de paiements et de compensations sont faciles à augmenter, les tentatives pour les réduire ne sont guère réalistes . Au total, une chose est claire : après l'indispensable « préparation idéologique », les autorités russes ont rapidement construit un système où la vie n'est pas toujours un choix économique optimal pour l'individu. Nul doute que la révolution des consciences qui accompagnera cette découverte touchera toute la sphère sociale, de la santé au système de retraite. Le pays s'est habitué aux morts, leur attrait économique étant clairement démontré.

Cet article a été publié initialement sur le site de Riddle Russia : cliquez ICI