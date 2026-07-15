COMMERCE INTERNATIONAL
15 juillet 2026
Face au choc industriel chinois, qui serait prêt à appuyer sur le bouton de la dévaluation de l’euro ?
Prise en étau entre la Chine et les États-Unis, l'Europe doit surmonter ses lenteurs démocratiques et ses divisions politiques pour orchestrer une riposte commerciale et monétaire face à la concurrence asiatique.
5 min de lecture
MOTS-CLESEuro , dévaluation , BCE , Chine , Union européenne , entreprises chinoises , Donald Trump , Etats-Unis
THEMATIQUESEconomie
François Godement est conseiller pour l’Asie à l’Institut Montaigne. Il est également Senior non resident fellow du Carnegie Endowment for International Peace, et consultant externe au ministère de l’Europe et des affaires étrangères français. Il était précédemment directeur du programme Asie de l’ECFR, professeur des universités à l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) puis à SciencesPo. Il a fondé le Centre Asie de l’IFRI, le CSCAP Europe (Council for Security Cooperation in the Asia‑Pacific), et le think tank Asia Centre. Son dernier ouvrage, La Chine à nos portes. Une stratégie pour l'Europe (avec Abigael Vasselier), a été publié chez Odile Jacob, en 2018
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François Godement est conseiller pour l’Asie à l’Institut Montaigne. Il est également Senior non resident fellow du Carnegie Endowment for International Peace, et consultant externe au ministère de l’Europe et des affaires étrangères français. Il était précédemment directeur du programme Asie de l’ECFR, professeur des universités à l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) puis à SciencesPo. Il a fondé le Centre Asie de l’IFRI, le CSCAP Europe (Council for Security Cooperation in the Asia‑Pacific), et le think tank Asia Centre. Son dernier ouvrage, La Chine à nos portes. Une stratégie pour l'Europe (avec Abigael Vasselier), a été publié chez Odile Jacob, en 2018