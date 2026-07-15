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Une sculpture représentant le symbole de l'euro, réalisée par l'artiste allemand Ottmar Hörl, est visible devant l'ancien siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne, le 22 décembre 2021.
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COMMERCE INTERNATIONAL

15 juillet 2026

Face au choc industriel chinois, qui serait prêt à appuyer sur le bouton de la dévaluation de l’euro ?

Prise en étau entre la Chine et les États-Unis, l'Europe doit surmonter ses lenteurs démocratiques et ses divisions politiques pour orchestrer une riposte commerciale et monétaire face à la concurrence asiatique.

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MOTS-CLES

Euro , dévaluation , BCE , Chine , Union européenne , entreprises chinoises , Donald Trump , Etats-Unis

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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François Godement

François Godement est conseiller pour l’Asie à l’Institut Montaigne. Il est également Senior non resident fellow du Carnegie Endowment for International Peace, et consultant externe au ministère de l’Europe et des affaires étrangères français. Il était précédemment directeur du programme Asie de l’ECFR, professeur des universités à l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) puis à SciencesPo. Il a fondé le Centre Asie de l’IFRI, le CSCAP Europe (Council for Security Cooperation in the Asia‑Pacific), et le think tank Asia Centre. Son dernier ouvrage, La Chine à nos portes. Une stratégie pour l'Europe (avec Abigael Vasselier), a été publié chez Odile Jacob, en 2018