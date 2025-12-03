Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)
ALERTE GENERALE
3 décembre 2025
Face à la déferlante DeepSeek, OpenAI déclenche le « code rouge »
Le 2 décembre 2025, OpenAI a déclenché un « code rouge » pour recentrer en urgence toute son énergie sur ChatGPT.
Populaires
