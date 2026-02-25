DEBUNK

25 février 2026

L’extrême droite ne rend jamais les clés du pouvoir une fois élue : voilà 6 exemples européens qui LE DÉMENTENT

Les scrutins européens récents ont confirmé une dynamique engagée depuis plus d’une décennie : dans plusieurs États membres, des formations qualifiées de « droites nationales » ou de « populistes » ont accédé au pouvoir ou participé à des coalitions gouvernementales. À chaque percée électorale, le même scénario se répète inlassablement dans les médias et chez certains intellectuels : mise en garde contre une dérive autoritaire imminente, crainte d’un affaissement de l’État de droit, soupçon d’une remise en cause des équilibres européens. Mais que s’est-il effectivement produit, une fois ces partis confrontés à l’exercice du pouvoir ?