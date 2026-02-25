POLITIQUE
Il est inexact d’affirmer qu’une série de pays européens aurait basculé hors du champ démocratique du seul fait de l’arrivée de droites nationales au gouvernement.
25 février 2026

L’extrême droite ne rend jamais les clés du pouvoir une fois élue : voilà 6 exemples européens qui LE DÉMENTENT

Les scrutins européens récents ont confirmé une dynamique engagée depuis plus d’une décennie : dans plusieurs États membres, des formations qualifiées de « droites nationales » ou de « populistes » ont accédé au pouvoir ou participé à des coalitions gouvernementales. À chaque percée électorale, le même scénario se répète inlassablement dans les médias et chez certains intellectuels : mise en garde contre une dérive autoritaire imminente, crainte d’un affaissement de l’État de droit, soupçon d’une remise en cause des équilibres européens. Mais que s’est-il effectivement produit, une fois ces partis confrontés à l’exercice du pouvoir ?

