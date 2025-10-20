Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 11 au 17 octobre

Internationalil y a 6 minutes
Des membres des forces de sécurité intérieure fidèles au groupe palestinien Hamas, gardent un point de contrôle dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 12 octobre 2025.
Des membres des forces de sécurité intérieure fidèles au groupe palestinien Hamas, gardent un point de contrôle dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 12 octobre 2025. © AFP or licensors
Sur le terrain

Exécutions publiques, règlements de comptes et règne de la terreur : à quel point le Hamas contrôle-t-il encore Gaza ?

Interrogé depuis Doha, au Qatar, par l’agence de presse Reuters, Mohammed Nazzal, un haut responsable du Hamas s’est exprimé sur les exécutions sommaires dans la bande de Gaza, menées par le Hamas. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des membres du groupe islamiste tirer sur des individus mis à genoux, sur une place publique. Nazzal a indiqué qu’il s’agissait de «mesures exceptionnelles».

avec Emmanuel Dupuy
author imageEmmanuel Dupuy

Emmanuel Dupuy est enseignant en géopolitique à l'Université Catholique de Lille, à l'Institut Supérieur de gestion de Paris, à l'école des Hautes Études Internationales et Politiques. Il est également président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE). 

Voir la bio »

Exécutions publiques, règlements de comptes et règne de la terreur : à quel point le Hamas contrôle-t-il encore Gaza ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés