Sur le terrain

Exécutions publiques, règlements de comptes et règne de la terreur : à quel point le Hamas contrôle-t-il encore Gaza ?

Interrogé depuis Doha, au Qatar, par l’agence de presse Reuters, Mohammed Nazzal, un haut responsable du Hamas s’est exprimé sur les exécutions sommaires dans la bande de Gaza, menées par le Hamas. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des membres du groupe islamiste tirer sur des individus mis à genoux, sur une place publique. Nazzal a indiqué qu’il s’agissait de «mesures exceptionnelles».