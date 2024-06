Euthanasie oui, Loi grand âge non : le trouble jeu du gouvernement

La Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin

Atlantico : Au moment de la loi bien vieillir, adoptée en novembre 2023, le gouvernement Borne avait annoncé qu’une loi de programmation sur le grand âge serait adoptée en 2024. Quel est l’intérêt d’un tel texte ?

Stéphanie Mauclair : Plusieurs éléments sont importants ici, d’abord quant au contexte. Quelques chiffres : les études révèlent que plus de 80 % des Français souhaitent vieillir à leur domicile et ce, le plus longtemps possible et que la population des plus de 85 ans devrait tripler d'ici 2050. D’après un rapport de la Drees, « en 2050, les plus de 60 ans seront 25 millions, dont 4 millions en perte d’autonomie. » Cet accroissement de la population vulnérable interroge nécessairement sur les moyens mis en place pour répondre à la transition démographique et permettre aux personnes de bien vieillir chez elles ou dans un établissement.

Ensuite quant à l'outil, l’intérêt est ici dans le principe de pluri annualité de la loi de programmation prévue à l’article 10 de la loi du 8 avril 2024. Une telle loi vient fixer une enveloppe budgétaire pour financer une politique publique ce qui envoie un signal fort. Tous les 5 ans, il sera attendu de revenir sur cette loi, d’en apprécier la mise en œuvre, de déterminer la trajectoire des finances publiques en matière d'autonomie des personnes âgées

Enfin, sur le fond, lorsque la loi « grand âge » a été annoncée, quatre grandes questions devaient y trouver réponse : « quels sont nos besoins ? Comment les financer ? Comment disposer des compétences et des personnels nécessaires ? »

La loi devait définir les objectifs de financement public nécessaires pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à leur domicile ou en établissement. Elle devrait également s’assurer des moyens pour organiser le recrutement des professionnels. Il s’agit tout à la fois de se donner des objectifs et des moyens pour les atteindre. Cette loi a précisé la ministre devait porter sur « la stratégie, les finances et la gouvernance ». Aujourd’hui, il est crucial de répondre aux problématiques liées au grand âge qui touchent tout autant les professionnels du secteur, les aidants que l’ensemble des citoyens. Le contexte de vieillissement démographique rend nécessaire de trouver les bons outils pour accompagner ces personnes vulnérables dignement, dans la recherche d’autonomie.

L’actuelle ministre de la Santé, Catherine Vautrin, avait indiqué en janvier qu’elle interrogerait le Conseil d’État sur la faisabilité juridique d’une telle loi. Est-ce vraiment nécessaire de passé devant le juge administratif ? Et si oui, pourquoi ?



Stéphanie Mauclair : Pour être exact ce n’est pas le juge administratif qui est saisi, c’est le Conseil d’Etat dans sa formation consultative. En effet, ce n’est pas la section du contentieux qui rend l’avisConformément à la Constitution, tous les projets de loi lui sont soumis pour avis avant qu’ils soient votés par les parlementaires ou entrent en vigueur.





Alors que la ministre a été interrogé sur l’avancée de ce dossier par le député Jérôme Gudej, cette dernière a répondu qu’elle n’avait pas encore interrogé le Conseil d’État sur la question. Pourquoi le gouvernement traine des pieds sur l’adoption de cette loi de programmation sur le grand âge ?

Stéphanie Mauclair :Il est difficile de répondre à cette question. On peut évidemment songer à des considérations d’ordre financier, une loi allant dans ce sens aura nécessairement un coût. Au vu des difficultés connues par les finances publiques, s’engager sur un montant financier important sur plusieurs années est difficile. Néanmoins, il semble indispensable d’apporter des réponses concrètes aux problématiques posées par ce vieillissement démographique, la récente loi pour le bien vieillir n’étant pas considérée comme suffisante pour y répondre.

Alors que l’adoption d’une loi de programmation sur le grand âge a été repoussée, si l’on considère la manière dont sont traitées les personnes âgées, au regard de l’euthanasie, de l’IVG, du traitement des personnes pendant le Covid, qu’est-ce que cela nous dit sur la valeur de la vie et sur la vision du gouvernement ?

Serge Guérin : Depuis de nombreuses années, il y a une incapacité de l'Etat, des gouvernements, des politiques d'agir et de préparer la société de la longévité, le vieillissement de la population. Cela doit concerner l'accompagnement et la préparation d'une société dans laquelle il y aura plus de gens plus âgés et plus fragiles. Il n’y a pas eu de vision ou d'argent investi pour accompagner le grand vieillissement.

La priorité a été fixée sur une loi mais les mots démontrent que l’on est dans la novlangue. Il s’agit en réalité d’une loi sur le suicide et sur l'euthanasie. En associant les deux, le gouvernement pense avoir réglé le problème en favorisant la disparition plus rapide d'un certain nombre de gens âgés, ceux qui seraient les plus fragiles, les plus malades. Cette décision fait plaisir au camp progressiste

Cette loi peut contribuer à faire des économies puisque si les gens disparaissent plus tôt, ils coûteront moins cher

Il y a un certain assentiment dans la société française puisque très majoritairement les Français sont pour cette loi, même s'ils ne l'ont pas lu. Cette loi répond aux attentes des Français.

Eric Deschavanne : Par-delà les choix d’un gouvernement, il faut prendre la mesure de l’ambivalence de la société individualiste sécularisée, dans laquelle nous sommes entrés depuis quelques décennies, vis-à-vis de la « valeur de la vie ». La vie est à la fois sacralisée et désacralisée. Environ 80% des gens sont aujourd’hui favorables à l’IVG et au suicide assisté. Cela tient bien entendu à la déchristianisation accélérée de la société, qui s’accompagne de la disparition du dogme selon lequel seul Dieu est habilité à donner et à reprendre la vie, ainsi qu’à la valorisation concomitante de la liberté individuelle, qui conduit logiquement à la revendication de pouvoir choisir de donner naissance quand on le veut et de mourir quand on le veut.

La vie individuelle apparaît cependant plus précieuse et plus sacrée qu’elle ne l’a jamais été. Quand l’espérance en l’au-delà s’évanouit, ainsi que la légitimité du sacrifice de la vie pour une cause qui transcende la liberté et le bonheur individuels, la protection de la vie devient l’impératif politique suprême. La société qui liquide sans scrupule les fœtus est en même temps la société de l’enfant rare et choisi dont la mort est un scandale absolu. La société qui s’apprête à promouvoir l’aide à mourir est en même temps la société de la sécurité sociale, une société dans laquelle l’espérance de vie augmente avec la dépense publique de santé.

La société est devenue pleinement individualiste au sens où Tocqueville l’entendait : une société dans laquelle des individus jaloux de leur indépendance vivent du berceau à la tombe dans la dépendance de l’État, revendiquant à la fois la liberté individuelle et l’assistance publique. C’est une condition social-historique, dont la notion de « suicide assisté » est emblématique, que ni le libéralisme ni le socialisme n’avaient anticipée. Chacun est aujourd’hui, du berceau à la tombe, une potentielle victime des insuffisances et des excès de l’État-nounou, qui n’en fait jamais assez pour garantir notre sécurité, nous épargner la souffrance d’exister, tout en imposant trop de normes et de restrictions à notre liberté. Lors de la pandémie de Covid, les gouvernements se virent reprochés à la fois de porter atteinte aux libertés et de ne pas prendre les mesures contraignantes nécessaires pour sauver les vies. Globalement toutefois, et particulièrement en France, avec le confinement et le passe vaccinal, le choix qui a été fait fut celui de contraindre la liberté du plus grand nombre pour sauvegarder autant que possible la vie des plus âgés, les plus exposés à la menace.

Le bonheur est le motif de l’action de tous les hommes, jusqu’à ceux qui vont se pendre, écrivait Pascal. Le bien-être est la revendication de ceux qui réclament l’aide à mourir : plutôt mourir que souffrir ! En un sens, on peut considérer que la vie humaine cesse de faire l’objet d’un respect inconditionnel lorsque sa valorisation est conditionnée par le bien-être. On peut toutefois objecter que ce n’est pas la vie elle-même qu’il faut valoriser, mais le sens qu’on lui donne. C’est au nom du respect inconditionnel de la liberté et du bonheur individuels que l’on met aujourd’hui en question le respect inconditionnel de la vie. C’est au nom de la liberté de la femme qu’on légitime l’IVG ; c’est au nom du refus de la souffrance et comme ultime liberté que l’on justifie le suicide assisté.

Qu’est-ce que cela nous dit sur une vie qui mérite d’être vécue, sur une vie qui en vaut la peine ?

Serge Guérin :Les progressistes poussent à cette évolution et à ce projet de loi avec une sorte d'extension du domaine du marché. Nous sommes de plus en plus dans la société de marché avec la location des ventres des femmes pour les enfants, pour le contrôle de la vie privée. Maintenant, si les gens veulent mourir plus vite, cela n’est peut-être pas plus mal. Telle est l’idée qui est véhiculée.D'une certaine manière, cela réintroduit presque de manière individuelle une forme de peine de mort.Toutes les relations humaines sont comme des relations d'objets. Tuer quelqu'un s’apparente à le voir juste comme un objet, pas comme un être humain.Il y a une extension du domaine du marché, une vision, une fascination envers la mort. Il y a aussi un mépris et un refus affichés envers les personnes âgées. Les vieux, pour les progressistes, sont par essence conservateurs, ringards, dépassés. Et selon les progressistes, les personnes âgées votent mal aussi. Une société avec des gens plus jeunes serait le sel de la Terre et participerait à un renouveau. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est à l’oeuvre.La notion de soin amène normalement à la guérison et à la nécessité de soigner, d’accompagner pour que la douleur soit la moins forte possible. Le soin ce n'est pas tuer. Les soins palliatifs portent bien leur nom. Même s’il n’est plus possible de soigner, de sauver la personne, il est possible de faire en sorte que la personne ne souffre pas.L’évolution de la loi sur la fin de vie va pousser à une société du contrôle. La question va être de savoir si on ne fait pas durer un peu trop longtemps un être humain. La notion d'obsolescence de l'être humain est assez particulière.Le projet de loi pourrait aider à tuer son propre père ou sa propre mère, ou plus tard son propre enfant. Comment les gens vont pouvoir vivre avec le fait qu'ils ont tué leur père ou leur mère ? Comment vont-ils vivre avec cela ? La notion de continuité des générations est absolument centrale. Un monde se construit, y compris en regardant derrière, y compris avec toutes les autres générations, via la notion de transmission. Ce projet de loi va conduire à supprimer le passé inutile, aux yeux des défenseurs de cette vision.

Quelle va être la transmission avec tout cela. Il y a une problématique derrière qui est le refus du temps long, le refus de l'histoire, de conserver un souvenir.

Cela va renforcer la fragilité des personnes en fin de vie.

En quoi le recul de la loi grand âge et le projet de loi sur la fin de vie contribuent-ils malheureusement à une forme de culte de la performance ? N’est-ce pas inquiétant pour les personnes souhaitant en finir ou n’ayant plus goût à la vie ?

Eric Deschavanne : Je ne crois pas que l’on puisse soupçonner le gouvernement d’une intention criminelle cynique, ni même d’idéologie « âgiste » au nom de la performance. La pente de ce gouvernement, comme celle de tout gouvernement démocratique, est la démagogie : ses choix reflètent les aspirations et les contradictions de la société. On peut à cet égard pointer deux contradictions « sociétales » : la contradiction, d’une part, entre ce que vous appelez « le culte de la performance » et la prise en charge du vieillissement ; celle, d’autre part, entre l’aide à mourir et l’aide à bien vieillir.

La première contradiction tient au jeunisme structurel de la société moderne, qui valorise l’innovation et la productivité du travail. Ce jeunisme est paradoxal puisque les sociétés qui valorisent la liberté et le bien-être individuels sont des sociétés vieillissantes, dans lesquelles on trouve de moins en moins de jeunes et de plus en plus de vieux. La société individualiste est une société hygiéniste, qui travaille à l’augmentation de l’espérance de vie. Depuis quelques décennies, l’espérance de vie est essentiellement due à l’augmentation de l’espérance de vie aux âges élevés (l’espérance de vie à 65 ans est aujourd’hui d’une vingtaine d’années). La pyramide des âges tend ainsi à se muer en un « rectangle des âges ». Mais cette démocratisation de l’accès au grand âge conduit à faire de la vieillesse un enjeu existentiel et politique incontournable. Sur le plan existentiel, nous voulons durer, mais sans vieillir, le vieillissement et la mort n’ayant plus pour nous aucun sens. De là l’intensité du refus de retarder l’âge de départ à la retraite, car la retraite ne vaut d’être vécue que durant les années où l’on est âgé sans être vieux. D’un point de vue politique, la retraite et la fin de vie représentent un coût de plus en plus lourd, qui soumet le système (l’économie et la sécurité sociale) à un impératif de « performance ».

La seconde contradiction est celle entre l’aide à mourir et l’aide à bien vieillir. Elle n’existe pas du point de vue de la demande sociale. C’est l’argument des partisans de l’euthanasie et du suicide assisté : le « bien vieillir » intègre le « bien mourir », et c’est à chacun de décider quand la vie cesse d’avoir un sens. En revanche, il existe bien une contradiction du point de vue de la réponse politique à cette demande sociale. La politique du « bien vieillir » pèse lourdement sur les finances publiques tandis que l’aide à mourir est quasi-gratuite. Je n’irais pas jusqu’à dire que l’on cherche cyniquement à pousser les vieux et les malades au suicide, mais force est de constater qu’il est politiquement plus simple d’octroyer par la loi, à la satisfaction générale, « l’ultime liberté », la liberté de se donner la mort, que de se donner les moyens économiques qu’exige la prise en charge sociale du vieillissement dans une période où la dette publique se creuse dangereusement. Le paradoxe de la situation politique, à cet égard, est que la réforme « libérale » vient de la gauche, tandis que le projet « socialiste » (projet de socialisation de la prise en charge du vieillissement) est plutôt porté par la droite.

Sergue Guérin : Il est important d’accompagner les gens fragiles. Mais il y a cette vision hyper techno, hyper performatrice où il faut être capable d’être fort et si on ne l’est plus, on ne sert plus à rien. Cela est aussi hyper dangereux et cela amène à dire qu’il n’est pas possible de financer le grand âge, que cela coûte cher, que ce ne sont pas des gens très utiles, qu’ils ne servent pas à grand-chose. La société moderne les pousse à disparaître d'une certaine manière. Il y a quand même là aussi quelque chose d'assez particulier.

Les moyens ne sont pas mis pour financer l'évolution vers le grand âge et les mêmes personnes du grand âge sont incités à disparaître plus rapidement. Cela est assez violent.

Sur toutes les grandes lois dites sociétales malgré les garde-fous, au fur et à mesure ils finissent par disparaître.