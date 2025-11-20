POLITIQUE
La ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. (Image d'illustration)

© YURIY DYACHYSHYN / AFP

NARCOS EN TERRAIN DE GUERRE

20 novembre 2025

Europol alerte sur les dangereuses passerelles qui se multiplient entre zones de guerre et contrats de tueurs à gage en Europe

Europol alerte : des vétérans de la guerre en Ukraine, parfois envoyés là-bas par des cartels, sont désormais recrutés pour des enlèvements, assassinats et opérations violentes à travers l’Europe.

Zolta Győri

2 min de lecture

Zolta Győri

Journaliste chez The European Conservative.

