Le président sud-africain Cyril Ramaphosa (C) prend la parole lors d’une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (D) et le président du Conseil européen António Costa (D), à l’issue de la réunion trilatérale SA-UE au Sandton Convention Centre, à Sandton, le 20 novembre 2025, en amont du Sommet des dirigeants du G20.

L'HEURE DE VERITE

27 novembre 2025

Europe–Afrique : des relations à reconstruire, mises à mal par les concurrents russes et chinois

À Luanda, Européens et Africains tentent de redéfinir une relation désormais bousculée par la Chine, la Russie et une démographie explosive. L’UE n’est plus le partenaire naturel du continent : elle doit redevenir un acteur, pas seulement un bailleur.

Raphaël Chauvancy Go to Raphaël Chauvancy page

