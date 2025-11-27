Europe–Afrique : des relations à reconstruire, mises à mal par les concurrents russes et chinois

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa (C) prend la parole lors d’une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (D) et le président du Conseil européen António Costa (D), à l’issue de la réunion trilatérale SA-UE au Sandton Convention Centre, à Sandton, le 20 novembre 2025, en amont du Sommet des dirigeants du G20.