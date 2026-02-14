POLITIQUE
Des réfugiés et des migrants du camp de Moria manifestent près de Mytilène, sur l'île grecque de Lesbos, le 12 septembre 2020, quelques jours après l'incendie qui a ravagé le camp.
VERITE DES CHIFFRES

14 février 2026

L’Europe en passe de dépasser les États-Unis comme le continent des « nations d’immigrés » ?

Longtemps perçue comme un continent d’États-nations homogènes, l’Europe connaît une transformation démographique rapide et profonde. Dans plusieurs pays européens, la part de population née à l’étranger atteint, voire dépasse, les niveaux records observés outre-Atlantique, soulevant des interrogations majeures sur l’identité, la cohésion et l’avenir des nations européennes.

Photo of Viktor Marsai
Viktor Marsai Go to Viktor Marsai page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Viktor Marsai image
Viktor Marsai

Viktor Marsai est le directeur exécutif de l’Institut de recherche sur les migrations du MCC et professeur associé à l’Université de service public de Ludovika.

