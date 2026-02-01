POLITIQUE
Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, lors d'une conférence de presse conjointe avec le vice-Premier ministre et ministre de la Défense polonais, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, après leur rencontre au centre d'entraînement des forces terrestres de Bemowo Piskie, en Pologne, le 18 décembre 2025.

©

"CONTINUEZ A REVER"

1 février 2026

L’Europe aurait-elle vraiment besoin de consacrer 10% de son PIB à sa défense pour être autonome comme le soutient le secrétaire général de l’OTAN ?

En affirmant que l’Union européenne serait incapable de se défendre sans les États-Unis et qu’un effort budgétaire colossal serait nécessaire pour y parvenir, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a relancé un débat central sur l’avenir stratégique du continent. Cette estimation est-elle fondée ou largement exagérée ? Mutualisation des moyens, priorités capacitaires, coopération industrielle : l’Europe peut-elle bâtir une défense crédible et autonome avec des objectifs bien inférieurs à ceux avancés par l’OTAN ? .

Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

