Internationalil y a 56 minutes
L'écrivain et artiste israélien Etgar Keret lors d'une interview avec l'AFP à Tel Aviv, le 5 novembre 2020.
L'écrivain et artiste israélien Etgar Keret lors d'une interview avec l'AFP à Tel Aviv, le 5 novembre 2020. © EMMANUEL DUNAND / AFP
Proche-Orient

Etgar Keret : « Dans le choc entre Israéliens et Palestiniens, la nuance n’excuse rien, mais elle ouvre des portes que la colère ferme à triple tour »

Deux ans après le 7 octobre 2023, l’écrivain israélien Etgar Keret livre un regard lucide et inquiet sur son pays. Entre la sidération morale, la montée des extrêmes et la confiscation des mots, il plaide pour une nuance devenue acte de résistance. Dans cet entretien, il revient sur l’état d’Israël, la dérive du pouvoir, la fatigue morale d’une société en guerre, et la place fragile de la littérature quand le réel vacille.

avec Etgar Keret
author imageEtgar Keret

Etgar Keret est un écrivain, scénariste de bande dessinée, acteur, cinéaste israélien. Son œuvre littéraire est principalement composée de nouvelles. Il a réalisé le film Les Méduses. Il a coécrit le scénario du film d'animation Le Sens de la vie, le film est inspiré de ses nouvelles.

