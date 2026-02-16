POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Plusieurs études observationnelles ont associé une consommation élevée d'aliments ultra-transformés à des risques accrus d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de mortalité toutes causes confondues.
See image caption
See copyright

POLITIQUE ALIMENTAIRE

16 février 2026

Les États-Unis repensent leurs directives alimentaires à l’ère des aliments ultra-transformés et voilà quelles leçons nous pourrions aussi en tirer

Les évolutions récentes de la politique alimentaire américaine (Eat Real Food) ont relancé un débat qui s’étend bien au-delà des frontières nationales.

Photo of Guy-André Pelouze
Guy-André Pelouze Go to Guy-André Pelouze page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Alimentation , Etats-Unis , Politique alimentaire , Aliments ultra-transformés , Nutrition

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Guy-André Pelouze image
Guy-André Pelouze

Guy-André Pelouze est chirurgien à Perpignan.

Passionné par les avancées extraordinaires de sa spécialité depuis un demi siècle, il est resté très attentif aux conditions d'exercice et à l'évolution du système qui conditionnent la qualité des soins.

Populaires

1France : le commerce extérieur et la productivité ne sont pas si malades, mais le modèle français n’en profite pas pour se redresser. Cherchez l’erreur…
2Gauche ou droite radicales : qui est vraiment le moteur de la montée de la violence politique en France ?
3Énergies renouvelables : la Commission européenne sanctionne encore une fois la France
4Entre influence et espionnage, le Safari Club, ce réseau sans lequel Jeffrey ne serait jamais devenu Epstein
5Pesticides et loi Duplomb : quand Julien Pain se prend les pieds dans le tapis de la science
6Quand Emmanuel Grégoire tente d’enfumer les Parisiens sur la réalité budgétaire de Paris
7Une étude dans Nature révèle que l’IA est capable de détecter le type de personnalité de ceux qui l’utilisent