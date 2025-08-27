De Charybde en Scylla

Et voilà à quoi pourrait ressembler l’Assemblée nationale en cas de nouvelle dissolution

Si François Bayrou échoue à obtenir la confiance, une nouvelle dissolution ouvrirait la voie à des législatives marquées par la progression du RN, l’affaiblissement du bloc central et une gauche fragilisée par l’usure du front républicain. L’Assemblée nationale issue du scrutin risquerait d’être encore plus fragmentée, incapable de dégager une majorité stable et durable, accentuant la crise politique en cours.