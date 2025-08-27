Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 16 au 22 août

Politiqueil y a 10 heures
Assemblée nationale. (Image d'illustration)
Assemblée nationale. (Image d'illustration) © Reuters
De Charybde en Scylla

Et voilà à quoi pourrait ressembler l’Assemblée nationale en cas de nouvelle dissolution

Si François Bayrou échoue à obtenir la confiance, une nouvelle dissolution ouvrirait la voie à des législatives marquées par la progression du RN, l’affaiblissement du bloc central et une gauche fragilisée par l’usure du front républicain. L’Assemblée nationale issue du scrutin risquerait d’être encore plus fragmentée, incapable de dégager une majorité stable et durable, accentuant la crise politique en cours.

avec Xavier Dupuy
author imageXavier Dupuy

Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.

Voir la bio »

Et voilà à quoi pourrait ressembler l’Assemblée nationale en cas de nouvelle dissolution

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

France