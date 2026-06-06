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Blurred backgroundChances de naître sur chaque continent.
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WORLD IN MAPS

6 juin 2026

Et si vous naissiez aujourd'hui ? Voici le continent où vous auriez le plus de chances de voir le jour

Près de six êtres humains sur dix vivent en Asie. À l'inverse, naître en Europe ou en Océanie relève statistiquement d'une probabilité bien plus faible. Un simple regard sur la démographie mondiale suffit à comprendre où se joue désormais l'avenir de l'humanité.

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World in Maps , cartes du monde , naissance

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Société
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