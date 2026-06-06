WORLD IN MAPS
6 juin 2026
Et si vous naissiez aujourd'hui ? Voici le continent où vous auriez le plus de chances de voir le jour
Près de six êtres humains sur dix vivent en Asie. À l'inverse, naître en Europe ou en Océanie relève statistiquement d'une probabilité bien plus faible. Un simple regard sur la démographie mondiale suffit à comprendre où se joue désormais l'avenir de l'humanité.
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MOTS-CLESWorld in Maps , cartes du monde , naissance
THEMATIQUESSociété
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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