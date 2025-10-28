Politiqueil y a 2 heures
Scénario rêvé
Et si un Milei français était élu, quelles devraient être ses priorités ?
Javier Milei, l’économiste libertarien devenu président d’Argentine, vient de remporter une victoire législative décisive. Moins d’un an après son arrivée au pouvoir, ses réformes radicales divisent : applaudies par certains pour avoir réduit l’inflation et le déficit, décriées par d’autres pour leurs coûts sociaux. En France, où la question du libéralisme économique reste explosive, que pourrait inspirer l’expérience argentine ? Décryptage.