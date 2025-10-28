Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

Politiqueil y a 2 heures
Le 8 août 2025, Javier Milei annonçant des mesures pour « construire un mur » et protéger l’excédent budgétaire, après avoir opposé lundi son veto à une hausse des retraites et des pensions d’invalidité approuvée par le Congrès. (Image d'illustration) © AFP
Scénario rêvé

Et si un Milei français était élu, quelles devraient être ses priorités ?

Javier Milei, l’économiste libertarien devenu président d’Argentine, vient de remporter une victoire législative décisive. Moins d’un an après son arrivée au pouvoir, ses réformes radicales divisent : applaudies par certains pour avoir réduit l’inflation et le déficit, décriées par d’autres pour leurs coûts sociaux. En France, où la question du libéralisme économique reste explosive, que pourrait inspirer l’expérience argentine ? Décryptage.

avec Pierre BentataetGabriel A. Giménez Roche
author imagePierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

Voir la bio »
author imageGabriel A. Giménez Roche

Gabriel A. Giménez Roche est professeur associé d'économie à NEOMA Business School. Il enseigne la macroéconomie, la théorie des cycles et les processus entrepreneuriaux dans des programmes de premier cycle et des cycles supérieurs. Il porte un vif intérêt aux sujets macroéconomiques qu'il commente dans la presse française et internationale. Ses recherches portent sur la théorie du malinvestissement, la zombification économique et les routines entrepreneuriales. Les recherches de Gabriel ont été publiées dans le Quarterly Review of Economics and Finance, Small Business Economics, The World Economy, Journal of Economic Issues, entre autres. Il est membre de l'American Economic Association et de la Royal Economic Society.

Voir la bio »

Et si un Milei français était élu, quelles devraient être ses priorités ?

