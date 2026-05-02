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Nigel Farage, leader du parti Reform UK, et Robert Jenrick, porte-parole du parti pour les questions financières, posent avec des pancartes à la suite d'une conférence de presse du parti dans le centre de Londres, le 2 avril 2026.
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FRUITS DU BREXIT

2 mai 2026

Et si Reform UK de Nigel Farage gagnait les élections ? Un journaliste britannique a joué à se faire peur

Un ouvrage récemment publié, écrit par le journaliste britannique Peter Chappell, imagine la Grande-Bretagne sous un gouvernement après une victoire de Nigel Farage.

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MOTS-CLES

Royaume-Uni , Nigel Farage , Reform UK , parti travailliste , Labour , immigration , atouts , Succès , résultats , réussite , victoire , Peter Chappell , What If Reform Wins? , BBC

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Steven Tucker

Steven Tucker est un écrivain basé au Royaume-Uni. Il a notamment écrit pour diverses publications imprimées et en ligne. Steven Tucker est l’auteur de plus de dix livres.

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