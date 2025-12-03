Emmanuel Macron lors d'une rencontre avec des lecteurs de la presse quotidienne régionale.
3 décembre 2025
Et si on labellisait le Président de la République ?
À force de commenter tout, de prescrire beaucoup et de se contredire parfois, Emmanuel Macron s’expose à une question inattendue : si la France doit bientôt labelliser l’information pour distinguer le vrai du faux, pourquoi le premier producteur national de déclarations politiques échapperait-il à l’exercice ?
Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).
