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La police judiciaire intervient dans un périmètre bouclé après qu'un homme armé d'un couteau a blessé trois personnes à Paris, le 27 juillet 2026.
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POINT DE VUE

29 juillet 2026

Et si on intégrait l’auto-défense au Contrat social au XXIe siècle : vers un pacte de co-souveraineté ?

Si l’État n’a plus l’ubiquité, le citoyen doit-il redevenir l’acteur de sa propre protection ? Entre héritage de Rousseau et menaces asymétriques, pourquoi il est temps de repenser le rôle de nos réservistes.

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MOTS-CLES

État , Sécurité , auto-défense , contrat social , Jean-Jacques Rousseau , attentats , attaques , couteau

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Fraysse

Responsable des partenariats stratégiques chez Wegrow pour stimuler la croissance de l'organisation, Philippe Fraysse est également investisseur et membre du conseil d'administration de JÏZ Marketing Group.