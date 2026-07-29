POINT DE VUE
29 juillet 2026
Et si on intégrait l’auto-défense au Contrat social au XXIe siècle : vers un pacte de co-souveraineté ?
Si l’État n’a plus l’ubiquité, le citoyen doit-il redevenir l’acteur de sa propre protection ? Entre héritage de Rousseau et menaces asymétriques, pourquoi il est temps de repenser le rôle de nos réservistes.
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MOTS-CLESÉtat , Sécurité , auto-défense , contrat social , Jean-Jacques Rousseau , attentats , attaques , couteau
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Responsable des partenariats stratégiques chez Wegrow pour stimuler la croissance de l'organisation, Philippe Fraysse est également investisseur et membre du conseil d'administration de JÏZ Marketing Group.
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