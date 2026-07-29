POINT DE VUE

Et si on intégrait l’auto-défense au Contrat social au XXIe siècle : vers un pacte de co-souveraineté ?

Si l’État n’a plus l’ubiquité, le citoyen doit-il redevenir l’acteur de sa propre protection ? Entre héritage de Rousseau et menaces asymétriques, pourquoi il est temps de repenser le rôle de nos réservistes.